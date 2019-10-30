«Может и носки постирать»: Пашу признался в безграничной любви к Ханне

Генеральный директор и соучредитель лейбла Black Star Павел Курьянов, больше известный как Пашу, заявил в эфире шоу «Рамблер. Live», что без ума от своей жены Ханны. Мужчина поделился воспоминаниями о первой встрече.

«Мы познакомились в отеле. Она тогда еще не была певицей. Я не скажу, что прямо мне пришлось ее добиваться. Мы два года общались, встречались, а потом я вдруг понял, что она та женщина, которая мне нужна. В 2012 году встретились. Я сказал ей: „Ты приехала. Это твоя конечная остановка“. Через неделю мы были вместе» — цитирует слова артиста издание TeleprogrammaPro.

По словам Пашу с годами страсть между ним и женой не угасла, и секса меньше не стало. Ханна ведет себя, как мудрая женщина и ругани между супругами не возникает.

«Она мне готовит, может и носки постирать. Завтраки, правда, не делает. Тяжело с утра встает. Она прекрасная жена и мой лучший друг» — рассказал Пашу в эфире шоу.

Год назад у звездной пары родилась дочь. Артист заявил, что с женой они планируют родить второго ребенка в следующем году. В целом же, пара мечтает иметь как минимум трех детей.

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