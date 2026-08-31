Частицу мощей Дмитрия Донского пронесут по Москве во время крестного хода

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 21 0

После святыню могут разместить в столичном храме.

Где можно увидеть мощи Дмитрия Донского

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Частицу мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского планируют пронести во время Общемосковского крестного хода 6 сентября. Об этом заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на пресс-конференции в ТАСС.

«Мы рассчитываем, что частица мощей святого благоверного князя будет пронесена во время крестного хода 6 сентября», — сказал он.

По словам Легойды, после завершения шествия частицу мощей, вероятно, вернут в храм Христа Спасителя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что антропологи взяли частицу мощей Дмитрия Донского для генетического анализа из саркофага в Архангельском соборе Московского Кремля. Долгое время считалось, что в нем находятся останки отца князя, Ивана Красного.

Установить, кому на самом деле принадлежали останки, удалось во время аварийных работ в соборе. Антропологи определили, что возраст человека составлял от 33 до 40 лет, что соответствует возрасту Дмитрия Донского на момент смерти.

Согласно предварительным результатам исследования, причиной смерти князя мог стать инфаркт.

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