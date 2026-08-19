«Богатая вдова»: Прохор Шаляпин рассказал о новой женщине в его жизни

Прохор Шаляпин рассказал об отношениях с богатой вдовой

Новая возлюбленная певца Прохора Шаляпина является богатой вдовой. Об этом артист рассказал в интервью KP.RU.

«Да, богатая вдова, четырех мужей похоронила. Все умерли своей смертью, она не причастна», — пошутил певец.

По словам Шаляпина, женщине немного меньше 70 лет. Они познакомились во время косметологических процедур.

«Мы познакомились на косметологических процедурах. Омолаживались. Лежали рядом», — рассказал артист.

Новая знакомая Шаляпина, по его слвоам, выглядит хорошо. Однако недавно женщина перенесла операцию после неудачного падения. Ей заменили сустав.

Артист отметил, что вдова владеет квартирой в центре Москвы и дачей. При этом она не помогала ему покупать загородный дом.

«Нет. Хотя она состоятельная женщина», — ответил певец на вопрос о финансовой помощи.

По словам Шаляпина, женщина поссорилась со своими детьми еще до знакомства с ним. Артист утверждает, что родственники постоянно просили у нее деньги, не проявляя к ней достаточной любви.

«Она их всех послала и сказала, что будет кутить и наслаждаться жизнью. А они получат в наследство то, что после этого останется. Поэтому не осуждайте женщин, которые в 80 лет выходят замуж за молодых. Она мне симпатична, мы хорошо дружим», — рассказал певец.

Отвечая на вопрос о личной жизни и прошлых отношениях, Шаляпин признался, что ко всем своим женщинам относился тепло, но чувства были разными.

Однако самой любимой женщиной для него остается предпринимательница Лариса Копенкина.

По словам певца, к Виталине Цымбалюк-Романовской он относился скорее как к другу, а Анну Калашникову назвал красивой и доброй девушкой, при этом отметив некоторые недостатки в ее поведении.

Шаляпин также вспомнил свою последнюю супругу Татьяну Дэвис, которая умерла пять лет назад. Певец рассказал, что продолжает поддерживать связь с ее родителями. По его словам, родители Дэвис тяжело переживают смерть дочери.

Отдельно артист рассказал о желании иметь детей. По словам Шаляпина, Дэвис не хотела становиться матерью, несмотря на его предложения воспользоваться ЭКО или услугами суррогатной матери.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.