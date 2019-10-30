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Собчак накормила коллег запеченным грызуном

, 23:30 Фото 133

Ведущая обсудила с известными журналистами провал своего интервью с Симоньян за поеданием нутрии.

Фото: Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак удивила коллег, заказав на обед грызуна. Этот момент она показала в своем интернет-шоу. Ведущая пригласила на трапезу в один из московских ресторанов именитых российских журналистов Антона Желнова, Юрия Бершидского  и Ивана Нечепуренко. Там для них приготовили необычное блюдо по рецепту главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. Последняя незадолго до этого рассказала Ксении в интервью о запеченном бобре.

Повар ресторана отказался готовить это бобра, поскольку это животное занесено в Красную книгу. Взамен он подал нутрию, или болотного бобра. Журналистка распределила запеченную тушку по тарелкам. Дегустаторы отметили, что нутрия по вкусу напоминает гуся и кролика.

YouTube @Ксения Собчак

На необычный прием теледива устроила затем, чтобы обсудить провал ее интервью с Симоньян. Состоявшийся разговор Собчак с главредом не задался.

На момент интервью еще беременная Маргарита попросила Ксению заранее прислать ей вопросы, чтобы избежать стресса во время беседы. Журналистка выполнила просьбу, но в процессе разговора то и дело задавала неожиданные вопросы. Гостья несколько раз предупредила собеседницу: если та будет продолжать в том же духе, встреча закончится. Ксения не послушала, в итоге Симоньян встала и ушла.

Ранее 5-tv.ru писал, что интимная сцена с участием Асмус обрушила рейтинги программы Собчак.

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