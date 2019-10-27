Соседи не поверили, что 12-летний сын мог зверски убить свою мать в Петербурге

Соседи жительницы Санкт-Петербурга, предположительно жестоко убитой своим 12-летним сыном, не верят в виновность ребенка. О своих сомнениях они рассказали 5-tv.ru.

Одна из соседок сообщила, что узнала о предварительной версии убийства от следователя. На вопрос о том, считает ли она возможным, что 12-летний ребенок мог лишить свою мать жизни, она ответила: «Я считаю, что нет».

Другая соседка подтвердила, что у подростка и его брата-близнеца были отклонения. Услышав, что главным подозреваемым считается один из детей, она недоверчиво помотала головой. По ее словам, ребята не ходили самостоятельно в школу или на детскую площадку и нуждались в помощи.

«Я вообще в шоке, если честно», — ответила она на вопрос, возможно ли такое, чтобы ребенок убил мать.

Третий сосед добавил, что родители заботились о близнецах и гуляли вместе с ними. Он тоже не поверил, что один из подростков мог так жестоко поступить.

«Но чтобы какую-то агрессию… Они всегда ходили так: голова вниз, идет медленно. Я не думаю, что у ребенка могла агрессия такая возникнуть, чтобы маме что-нибудь сделать», — сказал пожилой мужчина.

Как писал 5-tv.ru, зверское убийство произошло в ночь на 27 октября в квартире на улице Стасовой в Красногвардейском районе Петербурга. По версии следствия, 12-летний сын облил спящую мать кипятком, вспорол ей живот ножом, затем вырезав несколько частей тела. В квартире в этот момент находился пьяный муж убитой. Соседи ранее рассказывали, что семья была пьющей.