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  4. В Петербурге 12-летний ребенок зверски убил свою мать

В Петербурге 12-летний ребенок зверски убил свою мать

, 9:51 114

В квартире с малолетним изувером находились его брат-близнец и отец.

Фото: www.globallookpress.com © uwe umstätter

Ночью в квартире на улице Стасовой в Красногвардейском районе Петербурга 12-летний ребенок жестоко убил свою мать, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительной информации, сын поливал женщину кипятком и вырезал части тела. На месте преступления правоохранители обнаружили острые предметы: нож, ножницы, шампур, а также фонарик и пинцет.

Как предполагает полиция, за происходящим наблюдал брат-близнец мальчика. Сообщается, что оба ребенка – умственно отсталые. Семья состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Кроме них в квартире в пьяном и шоковом состоянии находился отец. После увиденного он позвонил своим родителям. Дедушка и бабушка мальчиков вызвали полицию.

На месте работают оперативники и криминалисты. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. С детьми беседуют психологи.

Ранее 5-tv.ru писал, что наркоман расчленил отца и зарубил мать в Подмосковье.

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