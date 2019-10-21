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Теперь носит кроссовки: Бледанс получила травму ноги

, 21:42 Видео 233

Из-за вывиха российской кинозвезде пришлось временно отказаться от обуви на высоких каблуках.

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Фото, видео: Instagram @bledans

Российская актриса театра и кино Эвелина Бледанс в интервью Teleprogramma.pro пожаловалась, что вынуждена отказаться от обуви на высоких каблуках из-за травмы. Прямо перед спектаклем звезда вывихнула ногу. Она почувствовала сильную боль в стопе и заметила, что нога отекла, однако за медицинской помощью обращаться не стала.

«Представляете, оступилась просто на ровном месте! И так не вовремя… перед спектаклем», — поделилась теледива.

Instagram @bledans

Вместо этого, артистка приобрела мазь в одной из аптек в надежде, что боль утихнет, и она вновь сможет надеть любимые туфли. Впрочем, пока этого не произошло, Бледанс отдает предпочтение более комфортабельной обуви — в частности, кроссовкам. Именно в них она отправилась на светское мероприятие, приуроченное к двадцатилетию мюзикла «Метро».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эвелина Бледанс посетовала на снимок 35-летней давности.

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