Теперь носит кроссовки: Бледанс получила травму ноги

Российская актриса театра и кино Эвелина Бледанс в интервью Teleprogramma.pro пожаловалась, что вынуждена отказаться от обуви на высоких каблуках из-за травмы. Прямо перед спектаклем звезда вывихнула ногу. Она почувствовала сильную боль в стопе и заметила, что нога отекла, однако за медицинской помощью обращаться не стала.

«Представляете, оступилась просто на ровном месте! И так не вовремя… перед спектаклем», — поделилась теледива.

Instagram @bledans

Вместо этого, артистка приобрела мазь в одной из аптек в надежде, что боль утихнет, и она вновь сможет надеть любимые туфли. Впрочем, пока этого не произошло, Бледанс отдает предпочтение более комфортабельной обуви — в частности, кроссовкам. Именно в них она отправилась на светское мероприятие, приуроченное к двадцатилетию мюзикла «Метро».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эвелина Бледанс посетовала на снимок 35-летней давности.