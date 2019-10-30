Следственный комитет предупредил о новом виде телефонного мошенничества. Как сообщается на официальном сайте ведомства, аферисты звонят гражданам, представляясь сотрудниками следственных органов и сообщают им, что они признаны потерпевшими по делу о фальсификации лекарств или БАДов. При этом мошенники предлагают перечислить крупные суммы по платежным реквизитам — якобы для обеспечения последующего возмещения причиненного морального вреда.

«Подобные действия не могут быть связаны с исполнением следователями своих должностных обязанностей, тем более для возмещения причиненного вреда законом предусмотрены иные правовые механизмы, которые не предполагают каких-либо взносов и переводов от потерпевших», — поясняет пресс-служба СК РФ.

В случае таких звонков ведомство просит незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Центробанк рассказал о новом способе обмана мошенниками клиентов банков.