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  4. Бросившего в росгвардейца бутылку Павла Новикова арестовали на два месяца

Бросившего в росгвардейца бутылку Павла Новикова арестовали на два месяца

, 21:36 Видео 27

По версии следствия, мужчина нанес правоохранителю удары в область головы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

Суд в Москве арестовал Павла Новикова, ударившего росгвардейца бутылкой по голове, на два месяца. Согласно судебному решению, мужчина будет находиться в СИЗО до 29 декабря.

«Суд постановил: избрать в отношении Новикова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 декабря 2019 года», — огласила решение судья Басманного суда Евгения Николаева.

По информации 5-tv.ru, обвиняемый в нападении на правоохранителя 32-летний Новиков, на суде вину свою признать отказался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два новых дела возбуждены на участников несогласованной акции в Москве.

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