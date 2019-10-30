Бросившего в росгвардейца бутылку Павла Новикова арестовали на два месяца

Суд в Москве арестовал Павла Новикова, ударившего росгвардейца бутылкой по голове, на два месяца. Согласно судебному решению, мужчина будет находиться в СИЗО до 29 декабря.

«Суд постановил: избрать в отношении Новикова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 декабря 2019 года», — огласила решение судья Басманного суда Евгения Николаева.

По информации 5-tv.ru, обвиняемый в нападении на правоохранителя 32-летний Новиков, на суде вину свою признать отказался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два новых дела возбуждены на участников несогласованной акции в Москве.