Не поел — жди деменции: правда ли, что пропуск завтрака грозит серьезными проблемами со здоровьем

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 69 0

Японское исследование показало статистическую зависимость между режимом питания и когнитивными нарушениями.

Почему нельзя пропускать завтрак — мнение врача

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

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Профессор Корякин: изменение пищевого распорядка грозит деменцией

Японские ученые в течение нескольких лет наблюдали за 283 тысячами пожилых людей и изучали, как время приема пищи соотносится с развитием старческого слабоумия. У регулярно остававшихся без завтрака более трех раз в неделю вероятность деменции оказалась выше на 13%. Об этом aif.ru подробнее рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.

Специалист подчеркнул, что результаты не доказывают, будто отсутствие первого приема пищи или поздняя трапеза непосредственно вызывают заболевание. Изменение пищевого распорядка может оказаться одним из ранних проявлений начинающихся когнитивных нарушений.

Возможное влияние времени приема пищи эксперт объяснил работой циркадных ритмов. Корякин порекомендовал не отказываться от завтрака систематически, особенно в пожилом возрасте. Единичные нарушения режима, по его словам, опасности не представляют.

При этом соблюдение графика питания не дает стопроцентной защиты от деменции, поскольку значение имеют также генетика, образование, физическая активность и общение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как поздний ужин влияет на качество сна.

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