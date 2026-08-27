Lamborghini против четырех: итог крупного ДТП в Москве

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 149 0

На съезде с МКАД столкнулись пять машин, включая Urus.

ДТП с Ламборджини Урус в Москве — что произошло

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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На съезде с МКАД произошла массовая авария с участием Lamborghini

На окраине Москвы произошла массовая автоавария с участием пяти машин. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

ДТП случилось на внутренней стороне 60-ого километра МКАД, в районе съезда на Рублевско-Успенское шоссе. Уточняется, что столкнулись пять автомобилей, в том числе — элитный кроссовер Lamborghini Urus.

Жертв и пострадавших в результате происшествия, по предварительным данным, нет. Все причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал об автоаварии с участием Aurus, в котором находился лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, в его машину влетел мотоцикл — за рулем находился молодой человек. ДТП обошлось без серьезных последствий, парню оказали необходимую помощь, подчеркнул политик.

До этого в Москве на Боровском шоссе возле автозаправочной станции произошла смертельная авария. Легковой автомобиль на скорости врезался в машину такси, перелетел через нее и ударился о стену. Причиной ДТП могло стать плохое состояние водителя. В результате погибли два человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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