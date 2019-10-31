Лайму Вайкуле, которой уже 65, потянуло на молодых. Статьи с такими заголовками появились в СМИ. Что на самом деле происходит в жизни Лаймы Вайкуле? Почему певица до сих пор не замужем? И от чего ей пришлось отказаться ради успеха? Ответы на эти вопросы узнал программа Пятого канала «Светская хроника».

На вопросы журналистов о второй половинке Лайма отвечает:

«Новый кавалер у меня есть, ну что теперь я буду вам рассказывать?»

«Молодой?»

«Нет, старика сейчас разведу!»

Недавно Вайкуле заявила журналистам — у нее новый кавалер. Кто же смог покорить сердце артистки? Ведь уже 41 год Лайма состоит в отношениях с Андреем Латковским. Но до ЗАГСа пара так и не дошла — Вайкуле против.

«Вот эту видимость она создает, что в любую секунду может развернуться на пятках и уйти в другую сторону», — говорит психолог Наталья Толстая.

Неужели Лайма решила закончить роман спустя столько лет? Латковский был продюсером Лаймы, поддерживал ее на сцене и в жизни.

«Он мой друг, мой прекрасный партнер. Я могу поделиться с ним всем. Абсолютно», — заявляла Вайкуле в интервью.

Латковский находился рядом, когда певице поставили страшный диагноз — рак. Вайкуле узнала, что больна, когда находилась в Америке. Ей срочно сделали операцию. Затем последовали долгие месяцы восстановления и сеансы лучевой терапии. И только через 7 лет болезнь отступила.

«Дай ей бог здоровья я знаю, что у нее были большие проблемы. Хоть это не принято и говорить на людей, но она сама это дело не скрывала. Ей удалось все это преодолеть», — говорит поклонник певицы Борис.

Детей у Лаймы нет. Первый раз она забеременела в начале карьеры. Тогда Вайкуле сделала аборт. Вторая беременность наступила, когда певица была уже очень известна. И она снова приняла решение: для ребенка не время. Спустя годы Лайма Вайкуле пожалела об этом.

«Аборт — страшное убийство. Я не раз говорила и буду говорить всем девушкам, которые хотят сделать аборт. Отдайте ребенка мне», — рассказала Вайкуле в интервью «Комсомольской правде».

Позднее Вайкуле еще много раз пыталась забеременеть, но уже не могла. Артистка даже прибегала к процедуре ЭКО. Но во время напряженных гастролей у певицы случился выкидыш. Теперь всю свою любовь Вайкуле дарит двум французским бульдогам.

«Мы сначала делаем зарядку, потом купаемся в море, потом моемся с шампунем, потом идем спать», — рассказывает певица.

«Она включила хорошую тактику: замещение. Конечно, она переносит свою нежность, заботу на животных, они же ей позволяют… Они же веселые, за ними не нужно так много ухода как за детьми в переходном возрасте, да и в младенческом. Они отдают всю теплоту, всю любовь свою безусловно отдают», — говорит психолог Наталья Толстая.

Лайма не отчаивается и посвящает свою жизнь сцене. Сейчас все силы она отдает грандиозному проекту — музыкальному фестивалю в Юрмале. Об этом артистка рассказала на пресс-конференции в Москве.

«Я была бы счастлива» — Вайкуле о возвращении «Новой волны» в Юрмалу

«Пока там мое имя стоит, я за все отвечаю. За плохое и за хорошее. Поэтому, конечно, я являюсь режиссером, одобряю — этот певец будет или нет, с кем, кто будет работать на фестивале. Все из-за репутации, которую я зарабатывала в течение всей жизни», — говорит Лайма.

Основными участниками фестиваля станут начинающие артисты. Вайкуле всегда помогала юным талантам. Именно Вайкуле обязан своей популярностью дуэт «Чай вдвоем».

«Для нас это было неожиданно. Потому что мы только начинали. Лайма, всеми обожаемая, уважаемая, недосягаемая звезда, вдруг оказалась рядом с нами и сказала: „Ребята, вы классные, давайте работать вместе“. Она нас везде брала, во все телевизионные программы. Говорит: „Не буду петь одна. Мне это не интересно. С ребятами — да!“ По сути, она выполняла продюсерскую функцию!» — вспоминает бывший участник дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер

«Когда она крутится в этом водовороте энергетики молодой, она тоже становится в центр ее. Это не воровство, не вампирство, это — генерирование», — говорит психолог Наталья Толстая.

Возможно, сейчас Вайкуле снова вдохновилась кем-то из молодых артистов и среди них нашла себе спутника?

«Я встречала много медийных женщин в возрасте, которые утверждают, что у них появляется молодой человек. Это муз. Совершенно необязательно она с ним художественно совокупляется».

Друзья артистки считают, что Лайма осталась верна Андрею Латковскому. А загадочный избранник — лишь мимолетное увлечение певицы.

«Лайма может признаться в чем угодно, но мне так нравится ее Андрей! Если ей для настроения что-то необходимо, то пускай пофлиртует!» — говорит артистка Клара Новикова.

Певица редко раскрывает подробности своей личной жизни. И пока остается только гадать, кто же он: молодой человек, покоривший Лайму Вайкуле.

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