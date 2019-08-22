Латвийская звезда Лайма Вайкуле, похоже, хочет свести на нет конфликт с российским продюсером Игорем Крутым из-за ее музыкального фестиваля «Рандеву», который проходит в Юрмале вместо песенного конкурса «Новая волна».
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Певица заявила, что хотела бы, чтобы детище Крутого вернулось в Латвию.
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Она добавила, что очень хорошо относится к Игорю Крутому, а «Новая волна» пришлась бы кстати в Юрмале, где много русскоговорящих.
До этого сам Крутой заявил, что Вайкуле лукавит, говоря о ситуации вокруг его песенного конкурса, а когда «Новая волна» переехала в Сочи, организовала на ее месте свой фестиваль.
Музыкальный конкурс «Новая волна» проходил в Юрмале со дня своего основания. В 2014 году он переехал на черноморское побережье, в том числе и по политическим мотивам. Некоторым российским исполнителям был запрещен въезд на территорию Латвии.
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