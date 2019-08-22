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«Я была бы счастлива» — Вайкуле о возвращении «Новой волны» в Юрмалу

, 19:17 59

Латвийская певица заявила, что ее фестиваль никак не мешает проведению песенного конкурса Игоря Крутого в Латвии.

Фото : © РИА Новости/ Нина Зотина

Латвийская звезда Лайма Вайкуле, похоже, хочет свести на нет конфликт с российским продюсером Игорем Крутым из-за ее музыкального фестиваля «Рандеву», который проходит в Юрмале вместо песенного конкурса «Новая волна».

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Певица заявила, что хотела бы, чтобы детище Крутого вернулось в Латвию.

«Я много лет выступала на „Новой волне“ и мне очень нравился этот конкурс, я хочу, чтобы он вернулся. Я не понимаю, почему не может быть два фестиваля, у нас все лето они проходят в Юрмале. Я была бы счастлива, если было бы два фестиваля. Тем более, что у Игоря конкурс, а у меня фестиваль — мы друг другу не мешаем, они совершенно разные», — приводит слова Вайкуле РИА Новости.

Она добавила, что очень хорошо относится к Игорю Крутому, а «Новая волна» пришлась бы кстати в Юрмале, где много русскоговорящих.

До этого сам Крутой заявил, что Вайкуле лукавит, говоря о ситуации вокруг его песенного конкурса, а когда «Новая волна» переехала в Сочи, организовала на ее месте свой фестиваль.

Музыкальный конкурс «Новая волна» проходил в Юрмале со дня своего основания. В 2014 году он переехал на черноморское побережье, в том числе и по политическим мотивам. Некоторым российским исполнителям был запрещен въезд на территорию Латвии.

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