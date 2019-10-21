«Жизнь удалась». Пынзарь в купальнике похвасталась осенними буднями на море

Инстаблогер Дарья Пынзарь не перестает красоваться перед фанатами в купальниках на фоне турецкой экзотики. Полтора года назад звезда скандальной телестройки вместе с семьей отправилась на отдых в турецкую Аланию.

После отпуска супруги решили остаться в стране на неопределенный срок. Через несколько месяцев пара обзавелась там собственной двухуровневой квартирой. С тех пор Дарья регулярно делится с подписчиками подробностями сладкой жизни. На этот раз она опубликовала фото из душевой кабинки на берегу.

«Когда дети в садике и школе, мамочка на море. Вот бы и зимушка такая была», — похвасталась Пынзарь.

Как видно, межсезонье и необходимость воспитания ребят не останавливают девушку от пляжных утех. Тем более, что воспитанием могут заняться профессионалы, а турецкие моря в октябре еще теплые.

Instagram @darya_pinzar86

В упоении солнцем и солеными брызгами экс-участница «Дома-2» стала забывать о своих обязанностях блогера, которые установила себе сама. Большинство вопросов подписчиков о местном климате, детском образовании и роде занятий она оставила без ответов. Однако страница Пынзарь — не просто информация, а красивые фото. За них ей прощают все.

«Идеально!»

«Жизнь удалась!»

«Класс, мне бы так!», — прокомментировали очередной снимок поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дарья Пынзарь предложила поклонникам сыграть в игру.