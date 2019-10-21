  1. Пятый канал
  4. «Жизнь удалась». Пынзарь в купальнике похвасталась осенними буднями на море

«Жизнь удалась». Пынзарь в купальнике похвасталась осенними буднями на море

, 16:15 Фото 809

Экс-участница «Дома-2» наслаждается пляжной жизнью в Турции, пока за ее детьми присматривают другие.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @darya_pinzar86

Инстаблогер Дарья Пынзарь не перестает красоваться перед фанатами в купальниках на фоне турецкой экзотики. Полтора года назад звезда скандальной телестройки вместе с семьей отправилась на отдых в турецкую Аланию.

После отпуска супруги решили остаться в стране на неопределенный срок. Через несколько месяцев пара обзавелась там собственной двухуровневой квартирой. С тех пор Дарья регулярно делится с подписчиками подробностями сладкой жизни. На этот раз она опубликовала фото из душевой кабинки на берегу.

«Когда дети в садике и школе, мамочка на море. Вот бы и зимушка такая была», — похвасталась Пынзарь.

Как видно, межсезонье и необходимость воспитания ребят не останавливают девушку от пляжных утех. Тем более, что воспитанием могут заняться профессионалы, а турецкие моря в октябре еще теплые.

Instagram @darya_pinzar86

В упоении солнцем и солеными брызгами экс-участница «Дома-2» стала забывать о своих обязанностях блогера, которые установила себе сама. Большинство вопросов подписчиков о местном климате, детском образовании и роде занятий она оставила без ответов. Однако страница Пынзарь — не просто информация, а красивые фото. За них ей прощают все.

«Идеально!»

«Жизнь удалась!»

«Класс, мне бы так!», — прокомментировали очередной снимок поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дарья Пынзарь предложила поклонникам сыграть в игру.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.76
-0.19 71.17
0.04
Гороскоп на 21 октября: Рыбы, слушайте свое сердце

Последние новости

17:32
Вторая ветка газопровода Турецкий поток будет достроена в срок к 2020 году
17:22
Грузовик въехал в детский сад в Ханты-Мансийске — видео
17:14
«Что делать?»: Жена Эммануила Виторгана не справляется с годовалой дочерью
17:06
«Что-то здесь не так»: Розенбаума смутил магазин презервативов в центре Москвы
16:55
Россия и Северная Корея подтвердили намерение укреплять сотрудничество
16:54
Новым главой СПЧ стал Валерий Фадеев

Сейчас читают

«На Мишу похож»: Ирина Круг показала повзрослевшего сына
Репутационный киллер — телеведущая Елена Ищеева хочет «уничтожить» бывшую подругу
«Такая интеллигентная!» Жена внука Пугачевой показала стильные фото с дачи

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев