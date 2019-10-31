Первый замминистра здравоохранения Крыма попал в серьезное ДТП под Москвой

Представители министерства здравоохранения Крыма пострадали в результате серьезного ДТП. Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла накануне на трасса М11 под Москвой.

По предварительной информации, первый заместитель министра здравоохранения Крыма Валентин Савченко, находясь за рулем автомобиля, не справился с управлением и въехал в отбойник. После столкновения с ограждением автомагистрали машина перевернулась.

В результате ДТП также пострадал и.о заместителя начальника управления стратегического развития здравоохранения и реализации государственных программ Турчиненко. Еще один пассажир автомобиля от полученных ранений скончался.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео массового ДТП в Московской области. Около 20 автомобилей столкнулись в городе Королеве.