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Видео: порядка 20 автомобилей столкнулись в подмосковном Королеве

, 18:50 Видео 42

Массовая авария произошла на эстакаде. На кадрах видно, что на месте происшествия уже работают автоинспекторы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, ВКонтакте @overhear.korolev

Около 20 автомобилей столкнулись на эстакаде в подмосковном Королеве. Информация об этом появилась в сообществе во ВКонтакте «Подслушано в Королеве | ПВК».

«Авария на эстакаде, по словам очевидцев, около 20 битых машин», — говорится в подписи к видеоролику, сделанному на эстакаде.

На кадрах видно, что на месте массового ДТП уже работают сотрудники ГИБДД.

Неподалеку произошла еще одна масштабная авария — сразу 14 автомобилей столкнулись на Боровском шоссе в Новой Москве. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Источник агентства сказал, что причиной стали непростые погодные условия. В пресс-службе ГИБДД по Москве сообщили, что пострадавших нет. Там уточнили, что массовое ДТП произошло близ деревни Ликова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другой масштабной аварии. При столкновении автобуса, авто и машины МЧС пострадали 12 человек.

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