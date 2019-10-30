Видео: порядка 20 автомобилей столкнулись в подмосковном Королеве

Около 20 автомобилей столкнулись на эстакаде в подмосковном Королеве. Информация об этом появилась в сообществе во ВКонтакте «Подслушано в Королеве | ПВК».

«Авария на эстакаде, по словам очевидцев, около 20 битых машин», — говорится в подписи к видеоролику, сделанному на эстакаде.

На кадрах видно, что на месте массового ДТП уже работают сотрудники ГИБДД.

Неподалеку произошла еще одна масштабная авария — сразу 14 автомобилей столкнулись на Боровском шоссе в Новой Москве. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Источник агентства сказал, что причиной стали непростые погодные условия. В пресс-службе ГИБДД по Москве сообщили, что пострадавших нет. Там уточнили, что массовое ДТП произошло близ деревни Ликова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другой масштабной аварии. При столкновении автобуса, авто и машины МЧС пострадали 12 человек.