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Стало известно имя погибшего в аварии с автомобилем крымского чиновника под Москвой

, 1:20 Видео 93

Глава Медицинского информационно-аналитический центра Иван Сагайдак, находившийся на заднем сиденье перевернувшейся на трассе М11 машины, скончался от полученных травм.

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Фото, видео: www.globallookpress.com; Вконтакте @suncityauto

В результате аварии, в которую попал автомобиль с крымскими чиновниками под Москвой, погиб директор МИАЦ Республики Крым (Медицинского информационно-аналитический центра — Прим. ред.) Иван Сагайдак.

29 октября на 19 километре трассы М11, автомобиль, за рулем которого, по предварительной информации, находился первый заместитель министра здравоохранения Крыма Валентин Савченко, въехал в отбойник. После столкновения с ограждением автомагистрали машина перевернулась. В результате аварии два человека пострадали — это Савченко и исполняющий обязанности заместителя начальника управления стратегического развития здравоохранения и реализации государственных программ Илья Турчиненко.

Еще один пассажир автомобиля от полученных ранений скончался. Им оказался директор МИАЦ Республики Крым Иван Сагайдак. Коллеги погибшего, в связи с трагическим инцидентом, опубликовали пост в Facebook.

Facebook @rustamzdrav

По словам знакомых Сагайдака, в ту трагическую поездку он находился на заднем сиденье автомобиля. Машина ехала по дороге из аэропорта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пять человек погибли в страшном ДТП в Подмосковье.

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