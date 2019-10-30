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Пять человек погибли в страшном ДТП в Подмосковье

, 18:25 181

Авария произошла на 159-м километре трассы М-9 в Шаховском районе Московской области.

Фото: www.globallookpress.com

Пять человек, в том числе 15-летний подросток, погибли в серьезном ДТП в Подмосковье. Авария произошла на 159-м километре трассы М-9 «Балтия» в Шаховском районе области. Как стало известно 5-tv.ru, на автодороге столкнулись фура и автомобиль Kia. По информации ГУВД России по Московской области, ЧП произошло около 17:40 по московскому времени.

По предварительным данным, водитель Kia хотел совершить обгон, но не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовой машиной. По неподтвержденной информации, за рулем находилась женщина. В результате ДТП погибли пять пассажиров автомобиля Kia.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По предварительной версии, причинами инцидента могли стать первый снег, гололед или летняя резина машины.

Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что двенадцать человек пострадали при столкновении автобуса, авто и машины МЧС.

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