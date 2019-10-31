Видео момента смертельного ДТП, в которое попало авто первого замминистра здравоохранения Крыма

Автомобиль, за рулем которого, по предварительной информации, находился заместитель министра здравоохранения Крыма Валентин Савченко попал в смертельную аварию. ДТП засняли на видео камеры наружного наблюдения.

Трагедия произошла на 19-м километре скоростной трассы М11. По предварительной версии, водитель не справился с управлением транспортным средством и допустил наезд на отбойник. После столкновения с ограждением машина перевернулась.

В результате ДТП скончался один из пассажиров — директор крымского Медицинского информационно-аналитического центра Иван Сагайдак. Савченко и исполняющий обязанности начальник управления стратегического развития министерства здравоохранения полуострова Илья Турчиненко получили травмы.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что момент смертельной аварии с автобусом в Петербурге попал на видео.