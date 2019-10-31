Административное здание загорелось в поселке Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Республики Бурятии. Как стало известно 5-tv.ru, на объекте вспыхнула крыша. Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. Работы ведутся по третьему номеру сложности. Тушением пожара занимается 43 человека, в их распоряжении 16 единиц техники.

По предварительной информации, пострадавших нет. В здании находился только сторож, он смог своевременно эвакуироваться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что древний замок, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, загорелся в Японии.