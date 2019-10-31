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  4. Крупный пожар разгорелся в административном здании в поселке Бурятии — видео

Крупный пожар разгорелся в административном здании в поселке Бурятии — видео

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На месте ЧП работает 16 единиц техники и 43 человека.

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Фото, видео: МЧС РФ

Административное здание загорелось в поселке Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Республики Бурятии. Как стало известно 5-tv.ru, на объекте вспыхнула крыша. Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. Работы ведутся по третьему номеру сложности. Тушением пожара занимается 43 человека, в их распоряжении 16 единиц техники.

По предварительной информации, пострадавших нет. В здании находился только сторож, он смог своевременно эвакуироваться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что древний замок, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, загорелся в Японии.

Крупный пожар разгорелся в административном здании в поселке Бурятии — видео

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МЧС РФ

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МЧС РФ

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МЧС РФ

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МЧС РФ

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