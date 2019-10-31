Токсичную рыбу, которой отравились в Тюменской области, поставляли в три региона

Вспышка редкой и очень опасной инфекции зафиксирована в Тюменской области. В крайне тяжелом состоянии в больнице оказались десять человек. Все — жители одной деревни. Диагноз, которые поставили врачи шокировал. Это гаффская болезнь. Одна из самых загадочных и малоизученных.

Гаффская болезнь или пароксизмальная миоглобинурия опасна токсином, который накапливается в пресноводной рыбе. Он может привести к отказу сердца, печени и почек. Чтобы спасти жизненно важные органы, врачи подключают пациентов к аппаратам искусственной почки, вентиляции легких и поддержке сердечной мышцы.

Переносчик болезни — рыба. Именно в ней накапливается смертельно опасный токсин, который приводит к страшным последствиям. Тюменцев успели спасти. Весь улов уничтожить.

Но как выяснил Андрей Захаров, ядовитая рыба может всплыть абсолютно в любом регионе страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роскачество обнаружило токсины в сухих завтраках для школьников.