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  4. Мария Горбань удивила поклонников необычным купальником — фото

Мария Горбань удивила поклонников необычным купальником — фото

, 13:29 Фото 277

Актриса и телеведущая поделилась фото в более закрытом купальнике — но фанаты нашли, чему восхититься.

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Фото, видео: Instagram @gorban_masha

Телеведущая Мария Горбань поделилась с поклонниками фото в необычном купальном костюме. Наряд скрывает большую часть тела звезды «Орла и решки» — однако фолловерам Марии в Instagram это совершенно не помешало восхититься ее красотой.

На снимке Горбань позирует на фоне пляжа в белом облачении. Назвать наряд девушки купальником в привычном понимании сложно — костюм слитный и полностью закрывает руки ведущей. Вероятно, это специальный купальник для серфинга — об этом также говорит логотип, расположенный в районе живота артистки. Кроме того, место отдыха звезды вполне соответствует такому времяпровождению: судя по отметке с геолокацией, которую прикрепила Горбань к посту, она находится на Тенерифе.

Instagram @gorban_masha

Закрытость пляжного серфинг-образа при этом ничуть не скрывает прекрасной физической формы Марии. На это обратили внимание и подписчики телеведущей, буквально завалив ее комплиментами в комментариях.

«Красота спасет мымр! Ты красотка!»

«Выглядишь классно! Просто шикарно», — восхищены пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Горбань исполнила сексуальный танец на балконе.

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