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Поклонники беременной Костенко гадают о поле будущего ребенка

, 9:14 Фото 134

Девушка похвасталась роскошным платьем в Instagram, однако фолловеры предпочли обратить внимание на совершенно другие вещи в кадре.

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Фото, видео: Instagram @kostenko.94

Беременная молодая супруга футболиста Дмитрия Тарасова похвасталась фотографиями в роскошном образе. Однако поклонники 25-летней Анастасии Костенко оказались заинтересованы чем угодно, кроме ее наряда.

На снимках, появившихся в Instagram-аккаунте модели, Костенко позирует на ступенях лестницы особняка. Девушка стоит в эффектном бальном платье со шлейфом. На спине наряда сделан овальный вырез, лиф и шлейф покрыты белым кружевом. Платье совершенно не скрывает растущего животика Анастасии — девушка даже специально подчеркивает свое положение, поддерживая живот руками на одном из фото.

Несмотря на то, что в представленном образе Костенко выглядит великолепно, ее фанаты уделяют внимание совершенно другим вещам. Так, например, фолловеры уверенно высказывают предположения касательно пола будущего ребенка модели.

«У вас будет мальчик?»

«Девочка будет»;

«Вы на форму живота посмотрите! Это точно пацан!» — делятся своим мнением юзеры.

Instagram @kostenko.94

Часть подписчиков наличие Анастасии на фото вообще не заинтересовало — пользователи с большим интересом рассматривают обстановку вокруг нее.

«Это у вас дома такая красота?»

«Это у Волочковой?»

«А где это снимали?» — пишут они.

При этом часть фолловеров все-таки обратила внимание на удачный образ модели. В комментариях немало и комплиментов в адрес платья и прически Костенко. Также фанаты подчеркнули, что Анастасия прекрасна в любом наряде.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что беременная Анастасия Костенко заявила, что не боится брать ребенка на руки.

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