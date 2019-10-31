Поклонники беременной Костенко гадают о поле будущего ребенка

Беременная молодая супруга футболиста Дмитрия Тарасова похвасталась фотографиями в роскошном образе. Однако поклонники 25-летней Анастасии Костенко оказались заинтересованы чем угодно, кроме ее наряда.
На снимках, появившихся в Instagram-аккаунте модели, Костенко позирует на ступенях лестницы особняка. Девушка стоит в эффектном бальном платье со шлейфом. На спине наряда сделан овальный вырез, лиф и шлейф покрыты белым кружевом. Платье совершенно не скрывает растущего животика Анастасии — девушка даже специально подчеркивает свое положение, поддерживая живот руками на одном из фото.
Несмотря на то, что в представленном образе Костенко выглядит великолепно, ее фанаты уделяют внимание совершенно другим вещам. Так, например, фолловеры уверенно высказывают предположения касательно пола будущего ребенка модели.
«У вас будет мальчик?»
«Девочка будет»;
«Вы на форму живота посмотрите! Это точно пацан!» — делятся своим мнением юзеры.
Часть подписчиков наличие Анастасии на фото вообще не заинтересовало — пользователи с большим интересом рассматривают обстановку вокруг нее.
«Это у вас дома такая красота?»
«Это у Волочковой?»
«А где это снимали?» — пишут они.
При этом часть фолловеров все-таки обратила внимание на удачный образ модели. В комментариях немало и комплиментов в адрес платья и прически Костенко. Также фанаты подчеркнули, что Анастасия прекрасна в любом наряде.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что беременная Анастасия Костенко заявила, что не боится брать ребенка на руки.