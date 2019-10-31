Кудрявая Варнава посоветовала женщинам быть внимательнее к своему здоровью

Екатерина Варнава призвала женщин заботиться о своем здоровье. Обращение к дамам звезда Comedy Woman опубликовала на своей странице в Instagram.

Артистка напомнила о том, что наступившие холода только увеличивают вероятность появление различных заболеваний. Екатерина подчеркивает: игнорировать свое недомогание нельзя. По ее мнению, понятие «терпимо» по отношению к своему самочувствию неприемлемо.

Instagram @kativarnava

«Особенно женщины! Прекрасные, чудесные! Мне иногда кажется, что женщинам под силу все, но себя беречь надо», — настаивает Варнава.

Комедиантка также с радостью отметила, что во многих компаниях сейчас снова появляются корпоративные врачи, что позволяет сотрудникам не терпеть недомогание в течение рабочего дня, а сразу же решать возникшую проблему.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Варнава ушла в отрыв на концерте Иды Галич.