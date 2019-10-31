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«Космос»: Перминова поделилась с подписчиками фото из отпуска на Мальдивах

, 22:29 Фото 79

Поклонники по достоинству оценили внешний вид своей любимицы.

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Фото, видео: Instagram @lenaperminova

Елена Перминова поделилась с подписчиками серией снимков, сделанных во время ее отдыха на Мальдивах. Фото появились на странице модели в Instagram.

В кадре девушка позирует в черном бикини и монохромном платке-парео, который Елена повязала на манер пляжной юбки. На большей части снимков Перминова запечатлена на большой кровати — вероятнее всего, в своем отеле. Удачно выбранные ракурсы подчеркивают стройность модели и ее длинные загорелые ноги.

Instagram @lenaperminova

Фанатам фотосессия пришлась по душе. Фолловеры заполнили комментариями восхищенными отзывами о красоте модели.

«Космос!»

«Ногастик! Просто восхитительные ножки!»

«Ну невероятно же красива», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что обнаженные снимки Перминовой обрадовали фанатов.

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