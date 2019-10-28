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  4. «Без ничего!»: обнаженные снимки Перминовой обрадовали фанатов

«Без ничего!»: обнаженные снимки Перминовой обрадовали фанатов

, 5:44 Фото 29

Поклонники пришли в восторг от того, что модель позволила им полюбоваться некоторыми частями своего тела.

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Фото, видео: Instagram @lenaperminova

Модель Елена Перминова поделилась с поклонниками фото с отдыха. На своей странице в Instagram девушка выложила два снимка — цветной и черно-белый — и попросила фолловеров выбрать, какой лучше.

На обоих снимках Перминова позирует, стоя в пол-оборота к камере на фоне тропического пляжа. На модели нет никакой одежды — пикантные детали тела она прикрывает белым полотенцем. Однако пользователям остаются видны ягодицы Елены и следы от купальника на бедрах и спине.

«У меня загар шикарный! Кажется, когда играешь с детьми в воде, быстрее загораешь, чем когда специально лежишь», — написала в публикации девушка.

Instagram @lenaperminova

Поклонники пришли в абсолютный восторг от внешнего вида Перминовой. Многие отметили, что восхищены фигурой Елены и не могут поверить, что она — мама троих детей.

«А вы красотка»;

«Ну просто бомба!» — комментируют фолловеры.

Однако некоторых пользователей заинтересовала не фигура модели в целом, а возможность лицезреть конкретные части тела Перминовой.

«Ух ты, попа без ничего!» — радуются юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Елена Перминова показала, как добивается идеальной упругости ягодиц.

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