«Без ничего!»: обнаженные снимки Перминовой обрадовали фанатов

Модель Елена Перминова поделилась с поклонниками фото с отдыха. На своей странице в Instagram девушка выложила два снимка — цветной и черно-белый — и попросила фолловеров выбрать, какой лучше.

На обоих снимках Перминова позирует, стоя в пол-оборота к камере на фоне тропического пляжа. На модели нет никакой одежды — пикантные детали тела она прикрывает белым полотенцем. Однако пользователям остаются видны ягодицы Елены и следы от купальника на бедрах и спине.

«У меня загар шикарный! Кажется, когда играешь с детьми в воде, быстрее загораешь, чем когда специально лежишь», — написала в публикации девушка.

Instagram @lenaperminova

Поклонники пришли в абсолютный восторг от внешнего вида Перминовой. Многие отметили, что восхищены фигурой Елены и не могут поверить, что она — мама троих детей.

«А вы красотка»;

«Ну просто бомба!» — комментируют фолловеры.

Однако некоторых пользователей заинтересовала не фигура модели в целом, а возможность лицезреть конкретные части тела Перминовой.

«Ух ты, попа без ничего!» — радуются юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Елена Перминова показала, как добивается идеальной упругости ягодиц.