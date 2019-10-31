Секретарша из Москвы обвинила коллегу в несуществующем изнасиловании

Москвичка обвинила мужчину в изнасиловании, которого не было. По словам женщины, работавшей секретаршей, коллега надругался над ней в мае этого года.

Как стало известно 5-tv.ru, 32-летняя Виолетта О. обратилась в полицию, сообщив, что один из коллег изнасиловал ее в туалете. Дав показания, женщина в письменной форме подтвердила, что ей известно об ответственности за дачу ложных показаний.

По словам девушки, с указанным ею мужчиной она никогда не состояла в интимных отношениях, а общение велось исключительно в рабочем ключе. Предложений заняться сексом от обвиняемого ею джентльмена также не поступало. Однако 31 мая он, прибегая к силе и угрозам, затащил Виолетту в мужскую уборную и принудил к половому акту.

Проверка подозреваемого на полиграфе показала, что заявленное изнасилование происходило в презервативе. Однако экспертиза установила, что на нижнем белье барышни остались следы спермы обвиненного ею мужчины — девушка воспользовалась содержимым контрацептива, чтобы искусственно создать доказательства. Кроме того, следственный эксперимент и осмотр мобильного телефона мужчины показал, что сексуальный контакт действительно был, однако имел добровольный характер. В отношении Виолетты О., обвинившей коллегу в несуществующем изнасиловании, проводится расследование.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что серийный педофил изнасиловал девятилетнюю девочку на севере Петербурга.