  1. Пятый канал
  4. «Ведьмочка еще та»: Макеева выложила волшебные фото в образе панночки

«Ведьмочка еще та»: Макеева выложила волшебные фото в образе панночки

, 17:35 Фото 90

Актриса предложила выбрать лучший снимок, но поклонники затруднились с выполнением этой просьбы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @makeevan

Актриса Анастасия Макеева выложила на своей странице в Instagram ряд фотографий, на которых запечатлена в образе панночки. Поклонники назвали снимки волшебными.

«Какие эмоции? Какое фото нравится больше?» – спросила Макеева в подписи к фото.

Для фотосессии артистка оделась в белое свободное платье. Ее голову украшает венок из цветов. Кроме знаменитости в кадре можно увидеть деревянный домик у озера и осеннюю природу.

Instagram @makeevan

Подписчики Макеевой нашли фотографии волшебными. Они признавались, что им сложно выбрать лучший снимок, а также делились впечатлениями.

«Сложно выбрать лучшее фото, все сказочные!»

«Трудно выбрать. Очень красиво»;

«На втором (фото – Прим. ред) – ведьмочка еще та»;

«Магическая красота! Потрясающе! Это и панночка, и языческая богиня Остара! В – восторг!» – написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другой фотосессии Анастасии Макеевой. На одном из снимков она показала красивые ноги верхом на коне.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.77
-0.10 71.19
0.18
Гороскоп на 31 октября: Рак, научитесь говорить «нет»!

Последние новости

17:43
Владимир Путин не исключил ужесточения наказания за врачебные ошибки
17:35
«Ведьмочка еще та»: Макеева выложила волшебные фото в образе панночки
17:30
Звукорежиссер христианского театра за рулем авто протаранил дерево в Москве
17:22
Российская военная полиция вышла на маршрут патрулирования в Сирии
17:16
Эксклюзивные кадры: частный дом обвиняемого во взяточничестве замначальника отдела УГИБДД по Ленобласти
17:14
Прочитал заклинание: Подозреваемый рассказал, почему убил малыша в детсаду

Сейчас читают

Яременко рассказал, как прошел спектакль без Вележевой, снятой с рейса за дебош
«У меня просто шок»: Вележева о конфликте на борту самолета
«Такая интеллигентная!» Жена внука Пугачевой показала стильные фото с дачи

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев