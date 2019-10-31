«Ведьмочка еще та»: Макеева выложила волшебные фото в образе панночки

Актриса Анастасия Макеева выложила на своей странице в Instagram ряд фотографий, на которых запечатлена в образе панночки. Поклонники назвали снимки волшебными.

«Какие эмоции? Какое фото нравится больше?» – спросила Макеева в подписи к фото.

Для фотосессии артистка оделась в белое свободное платье. Ее голову украшает венок из цветов. Кроме знаменитости в кадре можно увидеть деревянный домик у озера и осеннюю природу.

Instagram @makeevan

Подписчики Макеевой нашли фотографии волшебными. Они признавались, что им сложно выбрать лучший снимок, а также делились впечатлениями.

«Сложно выбрать лучшее фото, все сказочные!»

«Трудно выбрать. Очень красиво»;

«На втором (фото – Прим. ред) – ведьмочка еще та»;

«Магическая красота! Потрясающе! Это и панночка, и языческая богиня Остара! В – восторг!» – написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другой фотосессии Анастасии Макеевой. На одном из снимков она показала красивые ноги верхом на коне.