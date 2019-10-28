Звезда сериала «Нюхач» Анастасия Макеева в своем аккаунте в Instagram опубликовала видео и фото, сделанные во время очередной фотосессии. 37-летняя актриса восседает на вставшем на дыбы элитном вороном скакуне в шикарном платье и демонстрирует красивые стройные ноги.

«Скачет баба на коне, бьет метлой по спине… Схомутала казака толь девица, толь карга», — написала Анастасия Макеева под публикацией.

Instagram @makeevan

Знаменитость в своем посте также обратила внимание подписчиков на то, что сидит верхом на коне без седла и стремян.

Пользователи пришли в восторг от увиденного и сравнили Анастасию Макееву с амазонкой.

«Красавица — амазонка»

«Какая завораживающая красота!»

«У вас в крови любовь к лошадям, и они это чувствуют»

«Пилотаж высшего класса»

«Роскошная красотка на вороном коне», — комментируют подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Макеева показала очередное фото в купальнике.