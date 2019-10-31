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Подростки организовали «бойцовский клуб» на Сахалине

, 23:15 51

Молодые люди в возрасте от 13 до 17 лет дрались на кулаках в городском округе Охинский.

Фото: www.globallookpress.com

Прокуратура Сахалина проверит информацию об уличных боях без правил среди подростков в городском округе Охинский. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

В сообщении сказано, что в рамках проверки прокуроры дадут оценку работе органов, ответственных за профилактику безнадзорности и правонарушений.

Подросткам, которые бились на кулаках, окажут психологическую помощь. Об этом ТАСС сообщила Елена Плохова, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве региона. По ее словам, в боях участвовали учащиеся разных школ.

О детском «бойцовском клубе» ранее сообщили сахалинские СМИ — в частности, Okha65.ru. По информации издания, подростков в возрасте от 13 до 17 лет приглашали принять участие в боях в одном из сообществ во «ВКонтакте».

Драться несовершеннолетним предлагалось один на один и без правил. За драками наблюдали до 70 «членов клуба». Затем в интернет выкладывались видео, на которых подростки бьют друг друга в тряпочных перчатках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Сахалина Валерий Лимаренко уволил зампреда правительства за драку в кафе.

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