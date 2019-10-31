  1. Пятый канал
  4. Звукорежиссер христианского театра за рулем авто протаранил дерево в Москве

Звукорежиссер христианского театра за рулем авто протаранил дерево в Москве

, 17:30 Эксклюзивное видео 37

По предварительной информации, мужчина был за рулем иномарки, вылетевшей с проезжей части.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com

Звукорежиссер христианского театра Александр Савинков попал в ДТП в Москве. Авария произошла 31 октября.

Автомобиль Mitsubishi Eclipse Cross по неустановленной причине вылетел с трассы на юго-востоке столицы. Машина, за рулем которой находился Савинков, протаранила придорожные кусты и врезалась в стоящую за ними ограду парка.

В авто сработали подушки безопасности, которые предотвратили серьезные последствия — обошлось травмами носа, руки и ноги. По сообщениям очевидцев, мужчина был сильно пьян и самостоятельно покинуть поврежденную машину не смог. На месте ДТП в настоящее время работают оперативные службы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мажор на Infiniti устроил «огненное» ДТП в Махачкале.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.77
-0.10 71.19
0.18
Гороскоп на 31 октября: Рак, научитесь говорить «нет»!

Последние новости

17:43
Владимир Путин не исключил ужесточения наказания за врачебные ошибки
17:35
«Ведьмочка еще та»: Макеева выложила волшебные фото в образе панночки
17:30
Звукорежиссер христианского театра за рулем авто протаранил дерево в Москве
17:22
Российская военная полиция вышла на маршрут патрулирования в Сирии
17:16
Эксклюзивные кадры: частный дом обвиняемого во взяточничестве замначальника отдела УГИБДД по Ленобласти
17:14
Прочитал заклинание: Подозреваемый рассказал, почему убил малыша в детсаду

Сейчас читают

Яременко рассказал, как прошел спектакль без Вележевой, снятой с рейса за дебош
«У меня просто шок»: Вележева о конфликте на борту самолета
«Такая интеллигентная!» Жена внука Пугачевой показала стильные фото с дачи

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев