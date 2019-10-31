Звукорежиссер христианского театра за рулем авто протаранил дерево в Москве

Звукорежиссер христианского театра Александр Савинков попал в ДТП в Москве. Авария произошла 31 октября.

Автомобиль Mitsubishi Eclipse Cross по неустановленной причине вылетел с трассы на юго-востоке столицы. Машина, за рулем которой находился Савинков, протаранила придорожные кусты и врезалась в стоящую за ними ограду парка.

В авто сработали подушки безопасности, которые предотвратили серьезные последствия — обошлось травмами носа, руки и ноги. По сообщениям очевидцев, мужчина был сильно пьян и самостоятельно покинуть поврежденную машину не смог. На месте ДТП в настоящее время работают оперативные службы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мажор на Infiniti устроил «огненное» ДТП в Махачкале.