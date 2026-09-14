Муж указал ей место во сне: как выглядит могила Лидии Вертинской спустя 13 лет после смерти

Уже больше десяти лет прошло с тех пор, как не стало Лидии Вертинской — птицы Феникс из «Садко» и одной из самых загадочных красавиц советского кино. Актриса умерла 31 декабря 2013 года на 91-м году жизни.

Как она и завещала, ее похоронили рядом с мужем, Александром Вертинским, на Новодевичьем кладбище: памятник артисту на время убирали, чтобы добавить имя его музы.

Как спустя годы выглядит последнее пристанище знаменитых супругов — смотрите в эксклюзивном материале 5-tv.ru.

Что стало с могилой Лидии и Александра Вертинских

Биография, жизнь и смерть: как сегодня выглядит могила актрисы Лидии Вертинской. Фото: 5-tv.ru

Лидия Вертинская покоится вместе с супругом в пятом ряду на пятом участке Новодевичьего кладбища. Эти цифры, как оказалось, имеют почти мистическое значение.

«Через несколько дней после смерти Вертинского я видела сон. Муж и я идем очень быстро по перрону вокзала вдоль стоящего поезда. Александр Николаевич держит меня под руку, очень волнуется и боится опоздать. Он уезжает, я его провожаю. Он говорит, что поезд его номер пять и вагон номер пять, а место шестое: „Лиля, не забудь“. Через несколько дней на Новодевичьем кладбище, где похоронен Александр Николаевич, в конторе я получила пропуск… Развернув его, я прочитала, что Александр Николаевич Вертинский похоронен на участке номер пять, ряд пятый, место могилы шестое…» — писала сама звезда в книге своих воспоминаний «Синяя птица любви».

Спустя 13 лет после ее ухода могила актрисы выглядит ухоженной. На постаменте из темного гранита белый памятник, который, как и желала Вертинская, она разделила с супругом.

У небольшого участка перед монументом артистам есть участок газона, на котором лежат живые цветы. Последнее пристанище супругов выглядит ухоженно.

Как Лидия Вертинская влюбила в себя зрителя

Кадр из фильма «Садко», режиссер Александр Птушко, 1952 г.

Лидия Вертинская, урожденная Циргвава, происходила из грузинской семьи.

Когда девочке было 10 лет, отец скоропостижно скончался, и семья перебралась к родственникам в Шанхай. После окончания пансионата Вертинская пошла работать в порт, в контору пароходной компании.

Становиться актрисой она не планировала. Но в начале 1950-х кинорежиссер Александр Птушко искал молодую актрису с нестандартной, оригинальной красотой для роли птицы Феникс в фильме-сказке «Садко». Кто-то рассказал о Вертинской, режиссер пригласил ее на пробы и был сражен ее необычной внешностью. Так состоялся дебют в кино и так ее полюбили зрители.

Съемки дались тяжело: актрису сгибали в три погибели корсетом и заставляли так сидеть по несколько часов в день. Поверх надевали бирюзовое оперение из перьев двух павлинов.

«Мои коленки были как бы грудью птицы, ноги — лапами, а руки вдеты в крылья. Было очень тяжело! Но меня так увлек процесс съемок! Поэтому была готова терпеть все на свете», — вспоминала Вертинская.

Интересно, что птицу Феникс пришлось переозвучить — голос Вертинской был слишком звонким, а режиссер считал, что этому сказочному персонажу нужен низкий тембр. Однако советские граждане запомнили именно магическую внешность артистки.

Всего на долю Лидии Владимировны выпало лишь пять киноработ: герцогиня в «Дон Кихоте» (1957), молодая колдунья в «Новых похождениях Кота в сапогах» (1957), эпизодическая роль во второй серии «Киевлянки» (1958) и, наконец, запоминающийся образ Анидаг — одной из злодеек — в знаменитой сказке Александра Роу «Королевство кривых зеркал» (1963).

Какой след Лидия Вертинская оставила в живописи

РИА Новости/Лидия Вертинская в роли птицы Феникс на съемках фильма "Садко".

Некоторые знают Вертинскую и как художницу. Увлекшись гравюрой, она посвятила себя искусству эстампа, работала профессиональным художником на полиграфическом комбинате, участвовала в выставках.

Ее работы — пейзажи и натюрморты, вышедшие небольшими тиражами, — отличаются тонкостью, выразительностью и проникновенностью.

Художницей, кстати, она тоже не планировала быть, но диплом о профессиональном образовании получила. В Москве Александр Вертинский убедил жену поступить в Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова на факультет живописи. Лидия согласилась и в 1955 году успешно окончила вуз.

Художественная профессия, как оказалось позже, стала для нее не только призванием, но и спасением.

Какой была последняя воля Лидии Вертинской

Биография, жизнь и смерть: как сегодня выглядит могила актрисы Лидии Вертинской. Фото: 5-tv.ru

Мать-домохозяйка Вертинской мечтала, что дочь выйдет замуж за англичанина или американца и покинет Китай.

Но в 1940 году, в пасхальный вечер, 17-летняя Лидия с друзьями отправилась в шанхайское кабаре «Ренессанс» послушать выступление Александра Вертинского. Ей было известно творчество певца по пластинкам, но самого артиста она никогда не видела — так и влюбилась.

Мать Лидии была категорически против брака дочери с певцом. Ее смущала огромная разница в возрасте — 34 года. К тому же ходили слухи о любвеобильности Вертинского. Но девушка сумела настоять на своем. Они расписались и стали строить семью, когда шла Вторая мировая война. Вертинский тогда убедил супругу переехать в СССР.

В ноябре 1943 года чета Вертинских с трехмесячной дочерью Марианной и матерью Лидии выехали из Шанхая в Москву, уже там родился второй ребенок Анастасия.

21 мая 1957 года жизнь актрисы разделилась на «до» и «после». Ей было 34 года — ровно столько же, сколько составляла разница в возрасте с мужем. Вертинский уехал на гастроли в Ленинград, вечером ему стало плохо с сердцем в гостиничном номере. Позвонили в Москву супруге, она тут же выехала, но, пока искали лекарства, супруг скончался.

Актриса узнала о смерти любимого уже на ленинградском вокзальном перроне. Ночь она провела в его номере гостиницы «Астория», на той же кровати, на которой умер Вертинский.

Она настолько не хотела с ним расставаться, что позже и похоронить ее попросила рядом с любимым.

Вечная память

Биография, жизнь и смерть: как сегодня выглядит могила актрисы Лидии Вертинской. Фото: 5-tv.ru

После смерти мужа у семьи начался трудный финансовый период.

Чтобы заработать, Вертинская начала активнее сниматься в кино. Но главным спасением стала профессия художника. Вертинская работала на графическом комбинате, писала картины, оформляла цирковые представления.

Больше замуж Лидия Владимировна так и не вышла. До конца своих дней она хранила верность единственному мужчине, берегла его вещи, перечитывала письма и стихи.

Осенью 2013 года Лидия Владимировна отметила 90-летний юбилей. 31 декабря того же года она ушла из жизни, свой последний день провела в больнице. Дочери и внуки были рядом, держали ее за руки.

По просьбе Вертинской родные включили ей диск с песнями любимого.