Неизвестный мужчина объявил себя «хозяином дороги», связывающей Москву и Санкт-Петербург. За проезд по трассе он потребовал деньги с водителя грузового автомобиля, пишет Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 24 октября на 70-м километре трассы М10 «Москва — Петербург». В районе деревни Ушаки неизвестный остановил 33-летнего водителя-экспедитора из Тверской области.

Мужчина сказал, что «это его дорога, и он на ней хозяин». За возможность ехать дальше злоумышленник потребовал у водителя большегруза 20 тысяч рублей.

Чтобы убедить дальнобойщика расстаться с деньгами, он показал ему татуировку на груди в виде воровской звезды и предмет, напоминающий пистолет.

Водитель отдал «хозяину дороги» почти семь тысяч рублей наличными, а затем перевел тому на карту больше девяти тысяч рублей. В своем заявлении дальнобойщик требует привлечь злоумышленника к ответственности. Он сообщил, что преступник невысокого роста, примерно 45 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Автодор» разрабатывает тарифы на проезд на легковом автомобиле по трассе М11 «Москва — Петербург». Уже известно, сколько в среднем придется платить водителям.