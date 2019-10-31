  1. Пятый канал
  4. Задержанному замначальника отдела УГИБДД предъявили обвинение

Задержанному замначальника отдела УГИБДД предъявили обвинение

, 16:01 Видео 28

Следственный комитет Ленинградской области проводит проверку в рамках уголовного дела в отношении Михаила Александрова.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Следственный комитет Ленинградской области проводит проверку в рамках уголовного дела, одним из фигурантов которого стал замначальника второго отдела регионального управления ГИБДД по городу и Ленинградской области Михаил Александров. Мужчина был задержан 30 октября.

Как сообщила представитель Следкома Юлия Матолыгина, следователи уже допросили Александрова и предъявили ему обвинение. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Замначальника второго отдела УГИБДД задержали по подозрению в получении взяток. Предположительно, Александров получал деньги от грузоперевозчиков, в обмен на которые предоставлял им покровительство в своей сфере, а также обещал «содействие в будущем избежать ответственности за возможные административные правонарушения».

Следствие полагает, что Александров действовал в составе группы лиц. Три уголовных дела по статье 207 УК РФ были возбуждены после задержания заместителя командира третьего отдельного батальона ДПС Николая Андреева — как сообщал ранее 5-tv.ru, мужчина несколько лет был подчиненным Александрова.

Читайте также

+7° Днём +12°
Ночью +6°
63.77
-0.10 71.19
0.18
Гороскоп на 31 октября: Рак, научитесь говорить «нет»!

Последние новости

16:04
Подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду в ХМАО задержан
16:01
Задержанному замначальника отдела УГИБДД предъявили обвинение
15:55
Мужчина ворвался в детский сад и зарезал ребенка в Нарьян-Маре
15:43
Память жертв авиакатастрофы над Синаем почтили в Петербурге
15:38
Жалею, что не пристегнулась: Вележева озвучила свою версию инцидента в самолете
15:27
«Я выросла»: Лолита больше не интересуется «малолетками для одноразового удовольствия»

Сейчас читают

Яременко рассказал, как прошел спектакль без Вележевой, снятой с рейса за дебош
«У меня просто шок»: Вележева о конфликте на борту самолета
«Такая интеллигентная!» Жена внука Пугачевой показала стильные фото с дачи

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев