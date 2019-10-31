Задержанному замначальника отдела УГИБДД предъявили обвинение

Следственный комитет Ленинградской области проводит проверку в рамках уголовного дела, одним из фигурантов которого стал замначальника второго отдела регионального управления ГИБДД по городу и Ленинградской области Михаил Александров. Мужчина был задержан 30 октября.

Как сообщила представитель Следкома Юлия Матолыгина, следователи уже допросили Александрова и предъявили ему обвинение. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Замначальника второго отдела УГИБДД задержали по подозрению в получении взяток. Предположительно, Александров получал деньги от грузоперевозчиков, в обмен на которые предоставлял им покровительство в своей сфере, а также обещал «содействие в будущем избежать ответственности за возможные административные правонарушения».

Следствие полагает, что Александров действовал в составе группы лиц. Три уголовных дела по статье 207 УК РФ были возбуждены после задержания заместителя командира третьего отдельного батальона ДПС Николая Андреева — как сообщал ранее 5-tv.ru, мужчина несколько лет был подчиненным Александрова.