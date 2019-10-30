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Задержан замглавы второго отдела управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти

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На рабочем месте и дома у подозреваемого в получении взятки Михаила Александрова были проведены обыски.

Фото: www.globallookpress.com

Заместитель начальника второго отдела регионального управления ГИБДД по городу и Ленинградской области Михаил Александров задержан в Санкт-Петербурге. На рабочем месте и дома у подозреваемого в получении взятки были проведены обыски.

По предварительным данным, мероприятия связаны с расследованием трех уголовных дел по статье 290 УК РФ «Получение взятки». Они были возбуждены после того, как в июле оперативники ФСБ задержали заместителя командира третьего отдельного батальона ДПС Николая Андреева. Как отмечает портал 47news, несколько лет назад мужчина был подчиненным у Александрова.

По предварительным данным, Александров подозревается в получении денег от грузоперевозчиков за покровительство по службе и «содействие в будущем за возможные административные правонарушения», сообщает агентство со ссылкой на постановление о возбуждении уголовных дел. По версии следствия, обвиняемый действовал не один, а в составе группы лиц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК опубликовал видео обысков в комитете по соцзащите населения Ленобласти.

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