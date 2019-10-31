Эксклюзивные кадры: частный дом обвиняемого во взяточничестве замначальника отдела УГИБДД по Ленобласти

Фотографии недостроенного частного дома задержанного замначальника второго отдела УГИБДД по Ленобласти и Петербургу Михаила Александрова публикует 5-tv.ru. В здании были проведены обыски.

По снимкам заметно, что участок более чем просторный — на нем поместился не только основной жилой дом внушительной площади, но и несколько пристроек. При этом на территории осталась внушительная пустая площадка. Сам особняк обнесен высоким забором.

Несмотря на то, что здания на участке еще не достроены, дом значится как место фактического проживания Александрова. Однако сам поселок в это время года в основном пустует.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что замначальника второго отдела УГИБДД по Ленобласти и Петербургу Михаила Александрова предъявлено обвинение. Следователи обвиняют мужчину в получении взяток в обмен на покровительство некоторым грузоперевозчикам.