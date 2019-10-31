Музыканты мировой величины Сергей Ролдугин и Венсан Люка выступили в Петербурге

Одним из самых заметных событий культурной жизни Петербурга стал концерт, на котором выступили музыканты мировой величины: виолончелист Сергей Ролдугин и парижский флейтист Венсан Люка. Те, кому посчастливилось услышать их игру, отметили лиризм и мелодическую красоту, которые так гармонируют с осенними пейзажами Северной столицы. А для петербургских студентов-музыкантов концерт стал высоким примером исполнительского мастерства. В Доме музыки побывал и наш корреспондент Максим Облендер.

Их совместный концерт — настоящий подарок для музыкального Петербурга. По приглашению выдающегося виолончелиста Сергея Ролдугина выступить перед публикой приехал Венсан Люка — первая флейта Парижа.

В руках Сергея Ролдугина — инструмент работы самого Страдивари. Великолепная акустика Английского зала Санкт-Петербургского дома музыки и уникальный звук виолончели словно переносят зрителя в эпоху итальянского мастера. Когда он делает вдох, зритель, кажется, тоже задерживает дыхание. И так все два часа программы, в которой — Бах, Сен-Санс, Вебер. Сергей Ролдугин и Венсан Люка словно ведут диалог культур и музыкальных школ.

В творческой биографии Венсана Люка: выступления на лучших концертных площадках мира: от Карнеги-холла в Нью-Йорке до Альберт-Холла в Лондоне. Частый гость он и в Санкт-Петербургском Доме музыки. По приглашению его художественного руководителя Сергея Ролдугина французский флейтист проводит мастер-классы для педагогов и студентов.

«Я представляю французскую школу, в которой совершенно особое отношение к звуку, у нас славные традиции и педагоги. Так что для ребят — это уникальный опыт, который они воспринимают в непосредственной близости, вживую и, конечно, этот зал — условия для работы здесь идеальные», — говорит Люка.

Летняя академия в Крыму, мастер-классы в сочинском «Сириусе» — благодаря масштабным проектам Санкт-Петербургского Дома музыки молодым талантам из России уже рукоплещет весь мир. Только за прошлый год наши ребята посетили с концертами 35 стран!

«527 мероприятий за один год! От Африки до Вашингтона и Вьетнама. Это в свои 17-22 года. Весь мир может и не объездили, но, во всяком случае, о себе заявили. А для того, чтобы засветиться в мире где-то, надо пройти горнило нашего Дома музыки, где мы стараемся быть очень объективными», — рассказывает народный артист РФ, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин.

Вот уже 13 лет Санкт-Петербургский Дом музыки под руководством Сергея Ролдугина — лучшая в стране учебная площадка для тысяч молодых исполнителей. Экзаменуют которых не только знаменитые преподаватели, но и зрители:

«Сегодняшнее мероприятие замечательное, потому что это один из лучших флейтистов мира».

Пропустить музыку через себя, виртуозно сплести ткань мелодии — своим примером наставники показывают, как нужно относиться к творчеству. И в этом, наверное, главный секрет успеха.

«Мы не стараемся, вы знаете, покорить публику. А мы стараемся поделиться своей радостью, которую мы испытываем, играя на сцене вместе», — говорит маэстро Ролдугин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Ролдугин поделился с юными дарованиями секретами мастерства в Санкт-Петербурге в рамках уникального всероссийского проекта «Река талантов».