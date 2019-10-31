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  4. Сотрудник морга Екатеринбурга публиковал фото тел с чудовищными комментариями

Сотрудник морга Екатеринбурга публиковал фото тел с чудовищными комментариями

, 20:03 Фото 104

На жуткие снимки, размещенные в профиле мужчины, обратила внимание одна из пользовательниц ВКонтакте.

Фото: www.globallookpress.com /001 Stewart Goldstein

Сотрудник морга Екатеринбурга выкладывал на своей странице в социальной сети фотографии тел и черепов и сопровождал их саркастическими комментариями. На жуткие снимки, размещенные в профиле мужчины, обратила внимание одна из подписчиц паблика «Типичный Екатеринбург». Об увиденном женщина сообщила администраторам сообщества.

В качестве примеров непристойных шуток работника морга приводится несколько его записей.

«Жмуров много. Хотите занять место? Ложитесь валетом. И вот еще что: в напарницы лучше взять девку. Помоложе и помягче», — так мужчина подписал один из кадров.

«И зачем крысенышу отдельный гроб? Он ведь и не пожил совсем? Его путь — труба крематория. А уж мы будем нюхать корни ромашек из-под земли», — написал житель Екатеринбурга под фотографией детского гроба.

ВКонтакте @te_ekb

Также отмечается, что на странице сотрудника морга были опубликованы снимки оккультной направленности. В частности, кадры на кладбище и фото черепов с сигаретами в зубах.

Сейчас страница мужчины заблокирована. По факту инцидента региональное Министерство здравоохранения начало проверку, устанавливается личность автора постов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спустя полгода москвич обнаружил скелет супруги в коридоре ее квартиры.

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