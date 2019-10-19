Москвич спустя полгода обнаружил в квартире скелет жены

В Москве мужчина обнаружил тело скончавшейся супруги в коридоре ее квартиры. Судя по всему, пара не проживала вместе.

79-летний муж погибшей обратился в полицию.

Приехавшие сотрудники правоохранительных органов увидели скелетированный труп, который лежал на полу в прихожей одной из квартир дома, расположенного на улице Смольная. На теле 75-летней женщины на момент осмотра не было обнаружено признаков насильственной смерти. По предварительной оценке, пенсионерка скончалась около шести месяцев назад.

Труп женщины направлен в судебный морг. Экспертам предстоит установить время и причину смерти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тело модели, пропавшей пять месяцев назад, нашли в ящике с цементом. Манекенщицу сначала пытались задушить, а потом отравили химическим средством.