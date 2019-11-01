Неизвестный расстрелял посетителей бара в Марселе из помпового ружья

Шестеро посетителей бара в Марселе были ранены в результате нападения мужчины, вооруженного помповым ружьем.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство France-Presse, нападение было совершено примерно в 20.45 по московскому времени.

По предварительной информации, стрелок прибыл к питейному заведению, расположенному в 15-м округе города, на мотоцикле. Мужчина сделал несколько выстрелов из помпового ружья и скрылся в неизвестном направлении.

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В результате нападения пострадали шесть человек, все они госпитализированы в ближайшее медучреждение.

Сейчас территория вокруг бара оцеплена, на месте работают правоохранители. Личность нападавшего пока не установлена. О мотивах преступления также пока ничего не сообщается, однако местные СМИ предполагают, что речь идет о частом для Марселя сведении счетов между местными бандами.

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