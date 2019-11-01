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  4. Нападение на российского дипломата в Косово не должно остаться безнаказанным — Небензя

Нападение на российского дипломата в Косово не должно остаться безнаказанным — Небензя

, 8:29 Эфирная новость 49

Москва призывает Совет Безопасности ООН осудить действия полиции самопровозглашенного Косова, в результате которых пострадали сотрудники всемирной организации, а также наказать ответственных за это.

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Фото, видео: ТАСС / Бушуев Павел; 5-tv.ru

Российская сторона призвала Совет Безопасности ООН осудить нападение на российского дипломата Михаила Краснощекова и наказать виновных. Эту позицию на заседании, которое завершилось несколько часов назад озвучил постпред России Василий Небензя.

Ранее в ООН опубликовали результаты расследования действий косовского спецназа. 28 мая силовики в ходе рейда задержали и жестоко избили двух представителей организации, среди них был россиянин Михаил Краснощеков. Обладатель дипломатического паспорта в результате оказался в больнице.

Россия будет добиваться, чтобы заявление с осуждением этого инцидента зачитал председатель Совбеза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что непризнанное Россией Косово объявило персоной нон грата избитого гражданина РФ.

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