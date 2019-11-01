Российская сторона призвала Совет Безопасности ООН осудить нападение на российского дипломата Михаила Краснощекова и наказать виновных. Эту позицию на заседании, которое завершилось несколько часов назад озвучил постпред России Василий Небензя.

Ранее в ООН опубликовали результаты расследования действий косовского спецназа. 28 мая силовики в ходе рейда задержали и жестоко избили двух представителей организации, среди них был россиянин Михаил Краснощеков. Обладатель дипломатического паспорта в результате оказался в больнице.

Россия будет добиваться, чтобы заявление с осуждением этого инцидента зачитал председатель Совбеза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что непризнанное Россией Косово объявило персоной нон грата избитого гражданина РФ.