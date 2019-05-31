Непризнанное Россией Косово объявило персоной нон грата избитого гражданина РФ

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Михаил Краснощеков серьезно пострадал в результате избиения местными силовиками.

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Фото, видео: REUTERS/ Marko Djurica

Власти самопровозглашенной Республики Косово объявили сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, раненного местными силовиками, персоной нон грата.

«Решение принято из-за действий российского гражданина против конституционного порядка Косово, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности», — приводит RT высказывание премьера республики Рамуша Харадиная.

Михаил Краснощеков получил серьезные травмы головы, после того, как его избили косовские полицейские. Дипломатическая неприкосновенность не помогла. Так же вооруженные солдаты обошлись и с десятками сербов.

Ранее в пятницу, 31 мая, в больнице его навестил президент Сербии Александар Вучич, а также российский посол Александр Чепурин. Вучич пожелал Краснощекову скорейшего выздоровления, а глава российской дипмиссии заявил, что «не удивлен случившимся и ожидал подобного развития событий».

28 мая спецподразделения полиции самопровозглашенной республики Косово под предлогом борьбы с организованной преступностью предприняли спецоперацию на севере края, населенном преимущественно сербами. Местные жители оказали сопротивление, в результате чего десятки из них были задержаны. Под конвой были взяты и двое сотрудников миссии ООН, в том числе россиянин Краснощеков. Глава МИД России Сергей Лавров назвал поведение Приштины в отношении гражданина РФ неприемлемым.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что посольство РФ в Сербии требует расследовать нападение на российского дипломата.

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