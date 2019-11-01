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  4. «Медуза Горгона»: Maruv взорвала сеть новым образом — фото

«Медуза Горгона»: Maruv взорвала сеть новым образом — фото

, 7:13 Фото 291

Певица выложила в Instagram кадры, сделанные во время яркой фотосессии.

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Фото, видео: Instagram @maruvofficial

Украинская певица Анна Корсун, известная широкой публике под сценическим псевдонимом Maruv на своей странице в Instagram опубликовала кадры, снятые во время очередной яркой фотосессии.

На фото 27-летняя знаменитость позирует на фоне блестящей занавески в образе Медузы Горгоны. Поверх косичек на голове девушки «уложены» серебристые змеи. Черное экстравагантное платье демонстрирует зону декольте и бедра артистки.

Instagram @maruvofficial

Подписчики Maruv отмечают в комментариях, что ее новый «лук» — один из лучших.

«Этот образ один из лучших»;

«Очень красиво и необычно»;

«Крутейший образ!»

«Всегда яркий и классный прикид»;

«Красотища!» — восхищаются пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинская певица Maruv представит Россию на премии MTV.

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