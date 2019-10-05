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  4. Украинская певица Maruv представит Россию на премии MTV

Украинская певица Maruv представит Россию на премии MTV

, 2:06 58

27-летняя артистка ранее подверглась критике на родине за концерты в РФ.

Фото: Instagram @maruvofficial

Украинская певица Анна Корсун, более известная как Maruv, представит Россию на MTV EMA 2019. У 27-летней уроженки Днепропетровской области сложились «непростые» отношения с соседним государством, из-за гастролей в котором ее шанс как победителя в отборе на песенном конкурсе «Евровидение-2019» в Тель-Авиве в мае 2019 года испарился.

Но не только концертная деятельность Maruv в России «подпортила» карьеру артистки на родине. Во время как раз того отборочного тура на международный конкурс ей задали провокационный вопрос о принадлежности Крыма, однако она отказалась отвечать, а затем и вовсе отреклась от участия в «Евровидении-2019».

Кроме того, девушка подверглась нападкам соотечественников за то, что публично призналась в любви к Санкт-Петербургу.

На сайте премии MTV EMA 2019, которая состоится 3 ноября в испанской Севилье, теперь сообщается, что Maruv, наряду с Face, Little Big, Noize MC и Zivert, представит Россию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Maruv шантажирует фанат, ограбивший ее после концерта в Москве.

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