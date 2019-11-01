Дочь Вербер впервые подробно высказалась о смерти матери

Дочь фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер Екатерина опубликовала на своей странице в Instagram трогательный пост, в котором впервые за несколько месяцев смогла рассказать о своем горе от потери мамы.

«Несколько месяцев мне было сложно что-то опубликовать и поделиться своими мыслями, но сейчас пора начать новую главу в моем Instagram», — начала Екатерина свой пост.

Она пояснила, что теперь постарается делиться с подписчиками интересными моментами своей жизни, как это делала ее мама. Выполняя обещание, девушка рассказала, что недавно была в отеле, в котором всегда отдыхала ее мама.

«Все сотрудники Four Seasons (название отеля — Прим. ред), начиная от швейцара, официантов и до менеджера отеля ко мне подходили и выражали свои соболезнования. Маму все любили», — отметила Екатерина.

По ее словам, хозяин одного из миланских ресторанов отказался брать с нее деньги за ужин. Он всегда с большим отношением относился к Алле Вербер, и знал о горе ее родственников.

«Меня все спрашивают, как себя чувствует моя бабушка, Татьяна Абрамовна. Пережить своего ребенка — это самое большое горе. Бабушке 87 лет, у нее началась сильная депрессия», — добавила Екатерина.

В заключение она написала, что бабушка нуждается во внимании и поддержке. Она не хочет лететь ни в Москву, ни в Киев, поэтому внучка сама решила лететь к ней в Торонто.

«У меня нет права сдаваться, только вместе мы сможем преодолеть это горе. Еще раз спасибо за вашу поддержку», — подытожила дочь Аллы Вербер, сопроводив пост фотографией с матерью и бабушкой.

Instagram @katiaverber

Алла Вебер скончалась в августе в возрасте 61 года. Она почувствовала себя плохо после того, как съела на отдыхе в Италии блюда с морепродуктами. Фэшн-директора экстренно госпитализировали с анафилактическим шоком. Позже у нее отказали органы и случился обширный инфаркт. Именно его врачи и назвали причиной смерти.

Екатерина с того времени подробно не высказывалась о трагедии в семье. Как писал 5-tv.ru, только в конце сентября дочь Вербер смогла опубликовать серию фотографий с матерью.