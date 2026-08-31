Американскую певицу Долли Партон похоронили в Нэшвилле

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 44 0

Церемония прошла в закрытом формате.

Где похоронили певицу Долли Партон

Фото: www.globallookpress.com/AdMedia

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Кантри-певицу, актрису, композитора Долли Партон похоронили на юге США в городе Нэшвилл. Об этом сообщил телеканал ABC.

Церемония прошла в закрытом формате. На ней присутствовали только близкие друзья Партон и ее семья.

«Долли Партон была похоронена в ходе частной церемонии в Нэшвилле», — говорится в публикации телеканала.

Уточняется, что ее предали земле через три дня после кончины, то есть в пятницу, 28 августа.

Долли Партон умерла в возрасте 80 лет. Причина смерти — продолжительная болезнь. «Королева кантри» долгое время боролась с раком. Несмотря на плохое состояние здоровья, она до последнего выходила на сцену и радовала своих поклонников.

Долли Партон родилась 19 января 1946 года в Теннесси. Первоначальный успех пришел к ней как к автору песен в конце 1960-х, а самый известный ее хит — композицию Jolene — перепевали и до сих пор перепевают популярные исполнители.

Кроме того, во время пандемии коронавируса, она сама выпустила кавер на свой сингл, превратив Jolene (имя девушки. — Прим. ред.) в Vaccine («вакцина». — Прим. ред.) — так звезда призывала людей во всем мире прививаться.

Не менее известный хит I Will Always Love You, который стал главным синглом в карьере Уитни Хьюстон и вошел в саундтрек картины «Телохранитель», изначально принадлежал именно Долли Партон — она выпустила песню в 1974 году.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал о том, в какой семье выросла Долли Партон и как ей удавалось превращать боль в песни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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