Вода — лучший друг: какие продукты помогают избавиться от похмелья

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 58 0

Почему жирная еда — не лучший вариант?

Какие продукты помогают избавиться от похмелья

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Нарколог Литков: жирная еда и кофе не помогают от похмелья, а усиливают нагрузку

Жирная пища не помогает избавиться от похмелья. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал нарколог Сергей Литков.

По его словам, очень часто люди, которые выпили лишнего, на следующий день начинают «лечить» себя наваристым бульоном, рассолом или крепким кофе. Однако ничего из этого на самом деле не помогает быстро и эффективно снять симптомы «вчерашнего веселья» — тошноту, слабость и тяжесть.

«Организму нужно восстановить потерю жидкости и справиться с интоксикацией», — сказал Сергей Литков, пояснив, что нужно пить как можно больше обычной воды.

При этом, если человек голоден, то и отказываться от приема пищи не стоит. Но внимание следует уделить легкой пище: куриному бульону, овсяной каше, омлету или запеченным овощам.

Сергей Литков добавил, что шашлык, жареное мясо, фастфуд, кофе и даже рассол также не помогут организму прийти в норму.

«Организму гораздо нужнее стакан воды и отдых, чем огромная тарелка жирной еды», — заключил нарколог.

Ранее диетолог Елена Устинова рассказала, чем полезен инжир для здоровья. Он содержит много полезных веществ, поэтому эксперт порекомендовала включать этот фрукт в обычный рацион вместе с овощами и источниками белка.

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