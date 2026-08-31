Большой риск: в чем главная опасность готовой еды из магазина

Врач-бактериолог Бондарчук: готовая еда требует особого внимания в супермаркете

Главный риск употребления готовой еды из супермаркета связан с возможностью отравления. Об этом в беседе с корреспондентом «Известий» рассказала врач-бактериолог Вера Бондарчук.

По словам эксперта, особое внимание стоит уделять, например, салатам, сэндвичам, закускам, а также мясной и сырной нарезке. Обычно эти товары употребляют в пищу без дополнительной термической обработки. Поэтому при нарушении процесса приготовления, фасовки или хранения в еде могут оказаться возбудители кишечной инфекции.

Вера Бондарчук отметила, что человек, который съест плохой товар, рискует заразиться рядом опасных заболеваний, в том числе норовирусом и сальмонеллезом.

Врач напомнила, что готовая еда проходит длинный путь от поставщика до потребителя. Продукты моют, нарезают, смешивают, фасуют, а затем отправляют в супермаркеты, где они также хранятся определенное время. Заражение может произойти на любом из этих этапов.

Россиянам стоит быть осторожными при выборе такой продукции: важно обращать внимание, в частности, на срок годности. Вера Бондарчук добавила, что не стоит также брать помятую или поврежденную упаковку. Если, допустим, на мясной нарезке есть какая-то жидкость, то ее лучше отложить в сторону. А дома при приготовлении блюд из сырой и вареной курицы надо использовать отдельные доски и ножи.

Еще эксперт посоветовала россиянам в супермаркетах не касаться всего подряд, поскольку кишечная инфекция может быть не только на продуктах, но и на ручках тележек, прилавках и в других местах.

Ранее в Астраханской области сальмонеллезом заразились больше 30 человек. Все пострадавшие купили замороженные рыбные котлеты из судака в одном и том же магазине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.