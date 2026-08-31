«Дом не брошу никогда»: как жители Анапы борются с природными пожарами

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Полыхают десятки гектаров сухого камыша, площадь возгорания постоянно растет.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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Страшные кадры приходят этим утром из Анапы. Один из популярных курортов страны заволокло едким дымом. Спасатели не могут справиться с сильнейшим природным пожаром. Полыхает сухой камыш. Пламя вплотную подбиралось к домам.

Многие жители эту ночь провели на улице, защищая имущество. Всю последнюю информацию собрала корреспондент «Известий» Олеся Баранник. Она работает на месте.

— Дорога как будто куда-то в адское пекло ведет, туда дальше. Здесь все выгорело подчистую. Все эти поля.

Трасса уходит прямо в огненную стену, а по обочинам — выжженная земля и черный дым. Пожар на плавнях под Анапой не утихает уже второй день. Самый сложный этап тушения пришелся на ночное время суток.

Плавни в Анапе сейчас горят несколькими очагами. Один из них — прямо на въезде в станицу Анапскую. Здесь уже работают пожарные, чтобы не допустить распространение огня в жилую зону — она находится по трассе буквально через 300 метров.

Страшные кадры пламени вблизи жилого сектора появились еще днем 30 августа. Дым охватил весь муниципалитет.

Горящие плавни находятся между несколькими станицами. Для местных жителей это не просто природа за забором, а собственные дворы, хозяйство, все, что было нажито годами.

— Живем здесь. Как вот? Я дом не брошу никогда. Моментально с той стороны, со стороны дороги — и сюда. И оно, ну, буквально на глазах. Быстро пламя, наверное, из-за ветра.

Пять лет назад плавни под Анапой уже охватывал огонь, поэтому многие местные жители уже знали, что делать. Татьяна и Светлана еще днем были готовы к приближению огня: освободили подъезды для техники, вывели шланги, запасли воду. Когда пламя подошло вплотную, они боролись за каждый метр.

— Боялись, что двор загорится. Все сами. Вот у нас три шланга, пришел Николай, тоже свой шланг протянул, и мы все вот это тушили. Это правда, это страшно. Тут мы уже вот за забором все поливали, все сараи, все.

Плавневая зона под Анапой является заповедной. Это дом для сотен животных и птиц: пеликанов, лебедей, ондатр, краснокнижных черепах. Сейчас здесь выжженная земля. На восстановление экосистемы теперь могут уйти годы.

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