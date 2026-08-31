Не требуйте слишком многого от ребенка.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Слезы 1 сентября могут быть обычной реакцией первоклассника на стресс
Как пережить первый день в школе без слез — вопрос, который особенно волнует родителей первоклассников. 1 сентября ребенок оказывается в новой обстановке, знакомится с учителем и одноклассниками и привыкает к непривычному распорядку. Поэтому тревога и даже слезы в первый школьный день вполне возможны.
Задача родителей — не требовать от ребенка идеального настроения, а помочь ему справиться с волнением. Спокойная подготовка, понятный сценарий дня и поддержка взрослых помогут снизить тревогу перед школой и облегчить адаптацию первоклассника.
Разбираемся, как подготовить ребенка к первому дню в школе, что делать, если первоклассник плачет, и как провести 1 сентября без лишнего стресса.
Почему ребенок плачет перед школой
Страх перед школой у ребенка может возникнуть из-за неизвестности. Первоклассник еще не знает, каким будет учитель, кто окажется рядом за партой, как проходят уроки и что делать на переменах.
Даже ребенок, который летом с интересом ждал 1 сентября, утром может внезапно сказать, что не хочет идти.
Не стоит сразу воспринимать это как каприз. Лучше спокойно спросить, что именно его беспокоит, и выслушать ответ.
Подготовьте ребенка к первому школьному дню
Чтобы первый день в школе прошел спокойно, заранее расскажите ребенку, как примерно будет выглядеть его день.
Можно объяснить, во сколько он проснется, как доберется до школы, где встретит учителя, сколько будут длиться занятия и когда родители его заберут.
Чем понятнее последовательность событий, тем меньше неизвестности остается у будущего первоклассника.
Не перегружайте ребенка требованиями
Перед 1 сентября не стоит постоянно напоминать: «Слушай учителя», «Не разговаривай на уроках», «Не получай плохих оценок».
Слишком много требований может усилить тревогу.
Достаточно напомнить ребенку, что он может задавать вопросы, просить помощи и рассказывать взрослым, если столкнется с проблемой.
Подготовьте вещи заранее
Подготовка первоклассника к школе включает и организационные моменты.
Вечером положите на видное место форму, обувь и рюкзак. Проверьте расписание и необходимые школьные принадлежности.
Утром оставьте запас времени на пробуждение, завтрак и дорогу. Спешка способна превратить обычные сборы в конфликт еще до выхода из дома.
Как попрощаться у школы
Для многих первоклассников самым сложным моментом становится расставание с родителями.
Прощание лучше сделать спокойным и достаточно коротким. Скажите ребенку, когда вы его встретите, напомните, что он всегда может обратиться к учителю за помощью, и пожелайте хорошего дня.
Не стоит несколько раз возвращаться к ребенку или долго стоять у входа, если он уже отправился в класс.
При этом нельзя исчезать без предупреждения. Ребенок должен понимать, куда ушли родители и когда они вернутся.
Что делать, если первоклассник плачет
Если ребенок плачет 1 сентября, не нужно стыдить его или говорить: «Ты уже большой».
Слезы могут быть естественной реакцией на сильные впечатления и расставание с родителями.
Можно сказать: «Я вижу, что тебе сейчас трудно. Ты волнуешься, потому что сегодня все новое. После занятий я обязательно тебя встречу».
Если ребенок находится в безопасной обстановке и рядом есть учитель, не всегда необходимо сразу забирать его домой.
Не передавайте ребенку свою тревогу
Родители тоже могут сильно переживать перед первым днем в школе. Однако постоянные проверки и тревожные вопросы способны передаться ребенку.
Старайтесь говорить о школе спокойно и уверенно.
Не нужно изображать безразличие, но важно показать: для родителей это новый этап, а не опасное событие.
Не требуйте сразу найти друзей
Первокласснику не обязательно подружиться с кем-то в первый день.
Кто-то быстро начинает общаться, а кому-то нужно больше времени. Поэтому после школы не стоит спрашивать только о новых друзьях.
Лучше узнать, что ребенок запомнил, что ему понравилось и что оказалось непривычным.
Не устраивайте допрос после школы
Когда ребенок вернулся домой, дайте ему немного времени отдохнуть.
Вместо множества вопросов можно спросить: «Что сегодня было самым интересным?» или «Что оказалось совсем не таким, как ты представлял?»
Если ребенок сам рассказывает о неприятной ситуации, не перебивайте его и не обесценивайте переживания.
Дайте отдохнуть после первого дня
После первого дня в школе ребенок может устать даже при небольшом количестве уроков. Новые лица, правила, звуки и впечатления требуют много внимания.
Не стоит сразу планировать дополнительные занятия и насыщенную программу.
Лучше провести остаток дня спокойно, погулять или просто побыть вместе.
Не оценивайте 1 сентября по результатам
В первый день не так важно, насколько хорошо ребенок справился с заданиями или получил ли похвалу.
Главное — он познакомился со школой и попробовал провести несколько часов в новой обстановке.
Поддержите его словами: «Ты справился с новым днем. Если что-то было сложно, мы можем обсудить это».
Если ребенок продолжает сильно тревожиться
Однократные слезы перед школой или 1 сентября не обязательно говорят о проблемах с адаптацией.
Однако если ребенок постоянно отказывается идти на занятия, сильно тревожится, плохо спит или его состояние не улучшается после периода привыкания, важно выяснить причину.
При выраженной и длительной тревоге можно обратиться за консультацией к детскому психологу.
Как помочь первокласснику пережить 1 сентября
Чтобы пережить первый день школы без слез, не нужно ставить цель полностью исключить любые негативные эмоции. Ребенок имеет право волноваться, бояться и уставать.
Родителям стоит заранее подготовить вещи, рассказать о предстоящем дне, оставить время на спокойные сборы и не перегружать первоклассника требованиями.
Если ребенок боится идти в школу или плачет 1 сентября, важно спокойно принять его чувства и показать, что родители находятся рядом и готовы помочь.
Понятный распорядок, короткое прощание и спокойный вечер после занятий помогут сделать адаптацию ребенка к школе более комфортной и постепенно сформировать положительное отношение к учебе.
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